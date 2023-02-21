Brandwene (Rosenheim) Gertrude
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Brandwene Ralph
Отец ребёнка: Brandwene Morris
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Klein Shirley
Отец ребёнка: Brandwene Morris
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Brandwene Ruth
Отец ребёнка: Brandwene Morris
Рождение ребёнка
12.01.1926
Сын: Brandwene Harold
Отец ребёнка: Brandwene Morris
Смерть
Неизвестно