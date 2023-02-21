Brandwene (Rosenheim) Gertrude — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brandwene (Rosenheim) Gertrude

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Brandwene Ralph

Отец ребёнка: Brandwene Morris

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Klein Shirley

Отец ребёнка: Brandwene Morris

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Brandwene Ruth

Отец ребёнка: Brandwene Morris

Рождение ребёнка
12.01.1926

Сын: Brandwene Harold

Отец ребёнка: Brandwene Morris

Смерть
Неизвестно
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