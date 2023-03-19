Фролов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Фролов Савелий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Антипина, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фролов Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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