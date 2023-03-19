Фролов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897 ст.
Мать ребёнка: не указана
Антипина, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фролов Ефим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно