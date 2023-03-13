Слухова Татьяна Кандратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Семавина Афимья
Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Слуховъ Иванъ
Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Слуховъ Николай
Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слуховъ Федоръ