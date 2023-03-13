Слухова Татьяна Кандратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слухова Татьяна Кандратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Семавина Афимья

Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Слуховъ Иванъ

Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Слуховъ Николай

Отец ребёнка: Слуховъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слуховъ Федоръ

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