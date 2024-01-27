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Коновалов Матвей Филиппович

Место рождения

д.Малые Копены Саратовской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Коновалов Филипп Васильевич

Мать: Коновалова Прасковья Гавриловна

д.Малые Копены Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Сергеевна

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 21 лет живет с женой Марфой Киреевой 20 лет и дочкой Анной 1 месяца, с сестрой Татьяной 18 лет, был еще родной брат Николай Филиппович 1815 года но он умер в 1817 году. Отец Филипп Васильевич Конова... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Коновалов Антон (Антоний) Матвеевич

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Сергеевна

д.М.Копены Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Коновалов Мартин Матвеевич

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Сергеевна

с.М.Копены Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коновалов Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Коновалова Марфа Сергеевна

с.М.Копены Саратовской губ.
Смерть
Неизвестно
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