Коновалов Матвей Филиппович
Место рожденияд.Малые Копены Саратовской губ.
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1812
д.Малые Копены Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Сергеевна
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 21 лет живет с женой Марфой Киреевой 20 лет и дочкой Анной 1 месяца, с сестрой Татьяной 18 лет, был еще родной брат Николай Филиппович 1815 года но он умер в 1817 году. Отец Филипп Васильевич Конова... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Сын: Коновалов Антон (Антоний) Матвеевич
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Сергеевна
д.М.Копены Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Коновалов Мартин Матвеевич
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Сергеевна
с.М.Копены Саратовской губ.
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коновалов Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Коновалова Марфа Сергеевна
с.М.Копены Саратовской губ.
Смерть
Неизвестно