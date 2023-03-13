Маврина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаврина Екатерина

Маврина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Василий? Лямин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Мавринъ Николай

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мавринъ Андрей

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1833

Дочь: Щипакина Олимпіада Евлампія

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1834

Сын: Мавринъ Матвѣй

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1835

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1838

Сын: Мавринъ Сидоръ

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1839

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1840

Сын: Мавринъ Илья

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1843

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1844

Сын: Мавринъ Аверкій

Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринъ Яковъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close