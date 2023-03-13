Маврина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Василий? Лямин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мавринъ Николай
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мавринъ Андрей
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Рождение ребёнка
23.07.1833
Дочь: Щипакина Олимпіада Евлампія
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.08.1834
Сын: Мавринъ Матвѣй
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.12.1835
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Рождение ребёнка
?.02.1838
Сын: Мавринъ Сидоръ
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Рождение ребёнка
27.04.1839
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.07.1840
Сын: Мавринъ Илья
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Рождение ребёнка
10.04.1843
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Рождение ребёнка
22.10.1844
Сын: Мавринъ Аверкій
Отец ребёнка: Мавринъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринъ Яковъ