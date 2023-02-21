Щекотурова Агриппина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотурова Агриппина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Щекотуров Иван Федорович

Отец ребёнка: Щекотуров Федор Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Щекотуров Ефрем Федорович

Отец ребёнка: Щекотуров Федор Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Щекотуров Макар Федорович

Отец ребёнка: Щекотуров Федор Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекотуров Федор Никонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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