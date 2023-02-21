Щекотурова Агриппина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Щекотуров Федор Никонович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Щекотуров Ефрем Федорович
Отец ребёнка: Щекотуров Федор Никонович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Щекотуров Макар Федорович
Отец ребёнка: Щекотуров Федор Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно