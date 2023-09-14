Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Положий Василий Деомидович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Положий Аким Васильевич

Отец ребёнка: Положий Василий Деомидович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Положий Василий Деомидович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Положий Иван Васильевич

Отец ребёнка: Положий Василий Деомидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Василий Деомидович

Смерть
Неизвестно
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