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Положий Аким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Положий Василий Деомидович

Мать: Анна Ивановна

Смерть
1835
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