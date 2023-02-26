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Шабрыкин Фёдор Иванович

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Шабрыкин Иван Корнеев

Мать: Шабрыкина Пелагея Иванова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
06.03.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
25.07.1945
Медаль «За отвагу»
Военная служба
Неизвестно
попал в плен (освобожден)
Смерть
Неизвестно
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