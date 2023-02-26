Шабрыкин Фёдор Иванович
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Шабрыкин Иван Корнеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
06.03.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
25.07.1945
Медаль «За отвагу»
Военная служба
Неизвестно
попал в плен (освобожден)
Смерть
Неизвестно