Извеков Александр Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзвеков Александр Лукьянович

Извеков Александр Лукьянович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1894

Отец: Извеков Лукьян Филиппович

Мать: Извекова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
14.07.1913

Жена: Извекова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Извекова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Извеков Николай Александрович

Мать ребёнка: Извекова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1921

Сын: Извеков Даниил Александрович

Мать ребёнка: Извекова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1923

Сын: Извеков Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Извекова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close