Извеков Александр Лукьянович
Место рождения
Дата рождения04.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1894
Бракосочетание
14.07.1913
Жена: Извекова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Извекова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Извеков Николай Александрович
Мать ребёнка: Извекова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1921
Сын: Извеков Даниил Александрович
Мать ребёнка: Извекова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1923
Сын: Извеков Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Извекова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно