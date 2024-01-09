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(Краюшкина) Татьяна Юрьевна
(Краюшкина) Татьяна Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1966
Пол
Женский
Отец
Краюшкин Юрий Петрович
1943 г.р.
Мать
Краюшкина (Голдобина) Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
СЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1966
Отец:
Краюшкин Юрий Петрович
Мать:
Краюшкина Нина
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