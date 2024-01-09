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(Краюшкина) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1966

Отец: Краюшкин Юрий Петрович

Мать: Краюшкина Нина

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