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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Сабиров Салахетдин
Отец ребёнка: АхметСабир
Рождение ребёнка
Около 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: АхметСабир