Семёнова (Трофимова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1987
Сын: Семёнов Дмитрий Владиславович
Отец ребёнка: Семёнов Владислав Алексеевич
Рождение ребёнка
1988
Сын: Семёнов Денис Владиславович
Отец ребёнка: Семёнов Владислав Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно