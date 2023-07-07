Семёнова (Трофимова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Трофимова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1987

Сын: Семёнов Дмитрий Владиславович

Отец ребёнка: Семёнов Владислав Алексеевич

Рождение ребёнка
1988

Сын: Семёнов Денис Владиславович

Отец ребёнка: Семёнов Владислав Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Владислав Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Семёнов Владислав Алексеевич