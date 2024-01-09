Чумова -- Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумова -- Татьяна Константиновна

Чумова -- Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1895

Сын: Чумов Михаил Осипович

Отец ребёнка: Чумов Осип Кононович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
28.01.1897

Дочь: Чумова Анна Осиповна

Отец ребёнка: Чумов Осип Кононович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Чумов Михаил Осипович

Отец ребёнка: Чумов Осип Кононович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумов Осип Кононович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close