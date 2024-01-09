Чумова -- Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1895
Отец ребёнка: Чумов Осип Кононович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
28.01.1897
Дочь: Чумова Анна Осиповна
Отец ребёнка: Чумов Осип Кононович
Рождение ребёнка
25.10.1901
Отец ребёнка: Чумов Осип Кононович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумов Осип Кононович
Смерть
Неизвестно