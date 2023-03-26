Смирнов Маркел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Смирнов Матвей Маркелович
Мать ребёнка: Смирнова Елизавета
Рождение ребёнка
1917 ст.
Сын: Смирнов Артемий Маркелович
Мать ребёнка: Смирнова Елизавета
Рождение ребёнка
1926
Сын: Смирнов Василий Маркелович
Мать ребёнка: Смирнова Елизавета
Осуждение
01.05.1931
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Осудивший орган: Буинская райтройка Приговор: высылка - Челябинская обл..
Место жительства
С 1931
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
До 1931
Реабилитация осужденного
06.09.1993
Архивное дело: ИЦ УВД Челябинской обл., ЦГА РТ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Елизавета
Смерть
Неизвестно