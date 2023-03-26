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Смирнов Маркел Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Смирнов Матвей Маркелович

Мать ребёнка: Смирнова Елизавета

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917 ст.

Сын: Смирнов Артемий Маркелович

Мать ребёнка: Смирнова Елизавета

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Смирнов Василий Маркелович

Мать ребёнка: Смирнова Елизавета

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Осуждение
01.05.1931
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Осудивший орган: Буинская райтройка Приговор: высылка - Челябинская обл..
Место жительства
С 1931
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
До 1931
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Реабилитация осужденного
06.09.1993
Архивное дело: ИЦ УВД Челябинской обл., ЦГА РТ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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