(Ловцова) Варвара Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ловцова) Варвара Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ловцов Мартин Леонтьевич

Мать: Ловцова Варвара Семеновна

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