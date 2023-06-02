Коновалова Пелагея Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 или 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1813 или 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Коновалов Семен Сильвестрович
Рождение ребёнка
30.12.1851
Дочь: Коновалова Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Коновалов Семен Сильвестрович
Бракосочетание
29.08.1853
Смерть
Неизвестно