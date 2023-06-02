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Коновалова Пелагея Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 или 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 или 1813 г.р.

Дети

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Рождение
1813 или 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Коновалов Аким Семенович

Отец ребёнка: Коновалов Семен Сильвестрович

Рождение ребёнка
30.12.1851

Дочь: Коновалова Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Коновалов Семен Сильвестрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
29.08.1853

Муж: Коновалов Семен Сильвестрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно