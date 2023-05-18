Белоглазов Иосиф Александрович
Место рождения
Дата рождения15.09.1889
Дата смерти13.03.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1889
Отец: Белоглазов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1913
Дочь: Белоглазова Лариса Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Белоглазов Митрофан Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1927
Дочь: Белоглазова Анна Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.03.1975