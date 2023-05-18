Белоглазов Иосиф Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазов Иосиф Александрович

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Место рождения

Малиновая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.09.1889

Дата смерти

13.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1889

Отец: Белоглазов Александр

Мать: не указана

Малиновая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.06.1913

Дочь: Белоглазова Лариса Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Белоглазов Митрофан Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Малиновая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.02.1927

Дочь: Белоглазова Анна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Малиновая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
13.03.1975
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