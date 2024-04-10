Карташова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташов Иван Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно

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