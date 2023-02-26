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Агафия Лукьянова

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

03.12.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1843

Муж: Борис Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Борисова

Отец ребёнка: Борис Прокопов

Смерть
03.12.1848
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Борисова

Отец ребёнка: Борис Прокопов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Борисова

Отец ребёнка: Борис Прокопов

д.Глинковщина - Лабы
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище
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