Агафия Лукьянова
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смерти03.12.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1843
Муж: Борис Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Борисова
Отец ребёнка: Борис Прокопов
Смерть
03.12.1848
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Борисова
Отец ребёнка: Борис Прокопов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Борисова
Отец ребёнка: Борис Прокопов
д.Глинковщина - Лабы
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище