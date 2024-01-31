Мороз Василий 10.06.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мороз Василий

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

10.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974

Отец: Мороз Борис Васильевич

Мать: Мороз (Романова) Татьяна Александровна

Москва, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: Мороз (Новоселова) Анастасия Викторовна

Бракосочетание
02.07.1994

Жена: Мороз (Новоселова) Анастасия Викторовна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
23.12.1994

Сын: Мороз Никита Васильевич

Мать ребёнка: Мороз (Новоселова) Анастасия Викторовна

Москва
Рождение ребёнка
12.08.2007

Дочь: (Мороз) Полина Васильевна

Мать ребёнка: Мороз (Попова) Анна Анатольевна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
13.11.2008

Сын: Мороз Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мороз (Попова) Анна Анатольевна

Москва, Россия
Бракосочетание
09.04.2010

Жена: Мороз (Попова) Анна Анатольевна

Москва
Рождение ребёнка
03.07.2011

Сын: Мороз Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мороз (Попова) Анна Анатольевна

Москва, Россия

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