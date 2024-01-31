Мороз Василий
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения10.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974
Москва, Россия
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.1994
Москва, Россия
Рождение ребёнка
23.12.1994
Мать ребёнка: Мороз (Новоселова) Анастасия Викторовна
Москва
Рождение ребёнка
12.08.2007
Дочь: (Мороз) Полина Васильевна
Мать ребёнка: Мороз (Попова) Анна Анатольевна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
13.11.2008
Мать ребёнка: Мороз (Попова) Анна Анатольевна
Москва, Россия
Бракосочетание
09.04.2010
Москва
Рождение ребёнка
03.07.2011
Мать ребёнка: Мороз (Попова) Анна Анатольевна
Москва, Россия