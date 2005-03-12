Сорокина (Крайнова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Крайнова) Елена Александровна

Сорокина (Крайнова) Елена Александровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.05.1916

Дата смерти

12.03.2005

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1916

Отец: Крайнов Александр Никифорович

Мать: Крайнова Марина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.06.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Максим Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Максим Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 05.03.1944

Муж: Сорокин Максим Александрович

Рождение ребёнка
20.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Максим Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Максим Александрович

Рождение ребёнка
12.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Максим Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До ?.04.1985
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.03.2005
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Около 14.03.2005
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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