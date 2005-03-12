Сорокина (Крайнова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения26.05.1916
Дата смерти12.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1916
Крещение
28.06.1916
Рождение ребёнка
20.10.1941
Рождение ребёнка
05.03.1944
Бракосочетание
До 05.03.1944
Рождение ребёнка
20.07.1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
12.07.1952
Место жительства
До ?.04.1985
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.2005
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Около 14.03.2005