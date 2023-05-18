(Качмар) Катерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Качмар) Катерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1880

Сын: Чума Алексей Теодорович

Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
27.01.1883

Сын: Чума Григорий Теодорович

Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
18.05.1886

Сын: Чума Николай Теодорович

Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
01.02.1889

Дочь: Мария Теодоровна

Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Чума Степан Теодорович

Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
29.12.1897

Дочь: Розалия Теодоровна

Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович

Раздельное, Львівська область
дом 70
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чума Теодор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чума Теодор Павлович

Смерть
Неизвестно
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