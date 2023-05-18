(Качмар) Катерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1880
Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович
дом 70
Рождение ребёнка
27.01.1883
Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович
дом 70
Рождение ребёнка
18.05.1886
Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович
дом 70
Рождение ребёнка
01.02.1889
Дочь: Мария Теодоровна
Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович
дом 70
Рождение ребёнка
08.01.1892
Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович
дом 70
Рождение ребёнка
29.12.1897
Дочь: Розалия Теодоровна
Отец ребёнка: Чума Теодор Павлович
дом 70
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чума Теодор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чума Теодор Павлович
Смерть
Неизвестно