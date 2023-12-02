Рождественская (Василькова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская (Василькова) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1906

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1928

Дочь: Рождественская Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Рождественский Антон Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1936

Дочь: Рождественская Нина Антоновна

Отец ребёнка: Рождественский Антон Иванович

Смерть
1993
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