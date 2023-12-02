Рождественская (Василькова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1906
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1928
Дочь: Рождественская Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Рождественский Антон Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1936
Дочь: Рождественская Нина Антоновна
Отец ребёнка: Рождественский Антон Иванович
Смерть
1993