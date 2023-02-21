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Лысов Антип Яковлевич

Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1690 ст.

Дата смерти

01.11.1751 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1690 ст.

Отец: Лысов Яков Кузьмич

Мать: - Татьяна Андреевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Антиповна

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Евдокия Антиповна

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
01.11.1751 ст.
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