Лысов Антип Яковлевич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1690 ст.
Дата смерти01.11.1751 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1690 ст.
Отец: Лысов Яков Кузьмич
Мать: - Татьяна Андреевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Антиповна
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Евдокия Антиповна
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
01.11.1751 ст.