Петряшов Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Харюзовская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Пенсионное дело. ВУЦА Ф. 13 оп. 16 д. 114 Даты: 01.01.1942-01.06.1944
Смерть
Неизвестно