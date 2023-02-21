Петряшов Михаил Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшов Михаил Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Харюзовская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Пенсионное дело. ВУЦА Ф. 13 оп. 16 д. 114 Даты: 01.01.1942-01.06.1944
Смерть
Неизвестно
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