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Лукоянов - Тарсков Савва Иванов

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Лукоянов - Русаков Иван Егоров

Мать: Лукоянова Марья Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1823

Сын: Лукоянов - Тарсков Георгий Саввин

Мать ребёнка: Лукоянова - Тарскова Марина Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1824

Сын: Лукоянов - Тарсков Тит Саввин

Мать ребёнка: Лукоянова - Тарскова Марина Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1826

Сын: Лукоянов - Тарсков Александр Саввин

Мать ребёнка: Лукоянова - Тарскова Марина Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.05.1838

Жена: Лукоянова - Тарскова Феодосия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукоянова - Тарскова Марина Алексиева

Смерть
Неизвестно