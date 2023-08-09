Лукоянов - Тарсков Савва Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Рождение ребёнка
05.01.1823
Сын: Лукоянов - Тарсков Георгий Саввин
Мать ребёнка: Лукоянова - Тарскова Марина Алексиева
Рождение ребёнка
28.03.1824
Сын: Лукоянов - Тарсков Тит Саввин
Мать ребёнка: Лукоянова - Тарскова Марина Алексиева
Рождение ребёнка
21.11.1826
Сын: Лукоянов - Тарсков Александр Саввин
Мать ребёнка: Лукоянова - Тарскова Марина Алексиева
Бракосочетание
02.05.1838
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно