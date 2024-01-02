Кургин Ананий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Кургин Иван Давыдович
Мать: Кургина Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Кургина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Кургина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Кургина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Кургина Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кургина Мавра Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана