Кургин Ананий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКургин Ананий Иванович

Кургин Ананий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кургин Иван Давыдович

Мать: Кургина Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кургин Дорофей Ананиевич

Мать ребёнка: Кургина Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кургин Егор Ананиевич

Мать ребёнка: Кургина Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кургин Ананий Ананиевич

Мать ребёнка: Кургина Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кургин Андрей Ананиевич

Мать ребёнка: Кургина Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кургина Мавра Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close