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Анна Петрова

Место рождения

село Оброчное, Алатырский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1759 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Карп Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Тарас Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Лаврентий Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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