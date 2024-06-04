Анна Петрова
Место рождениясело Оброчное, Алатырский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Карп Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Тарас Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Лаврентий Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Смерть
После 1762