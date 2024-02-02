Лимушкина Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимушкина Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Озерова Лимушкина Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Лимушкин Сергей

Борок, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимушкин Сергей

Смерть
Неизвестно
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