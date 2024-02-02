Лимушкина Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Озерова Лимушкина Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Лимушкин Сергей
Борок, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лимушкин Сергей
Смерть
Неизвестно