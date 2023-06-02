Жарикова Агриппина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 26.11.1811
Дочь: Жарикова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Жариков Иван Власович
Рождение ребёнка
Около 20.08.1813
Дочь: Жарикова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Жариков Иван Власович
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Жариков Иван Власович
Рождение ребёнка
07.06.1818
Отец ребёнка: Жариков Иван Власович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Жарикова Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Жариков Иван Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно