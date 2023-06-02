Жарикова Агриппина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарикова Агриппина Марковна

Жарикова Агриппина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 26.11.1811

Дочь: Жарикова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Жариков Иван Власович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 20.08.1813

Дочь: Жарикова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Жариков Иван Власович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Жариков Иван Иванович

Отец ребёнка: Жариков Иван Власович

Рождение ребёнка
07.06.1818

Сын: Жариков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Жариков Иван Власович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Жарикова Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Жариков Иван Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Иван Власович

Смерть
Неизвестно