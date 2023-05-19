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Сазанцев Евгений Вячеславович
Сазанцев Евгений Вячеславович
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
08.07.1992
Пол
Мужской
Отец
Сазанцев Вячеслав Евгеньевич
1968 г.р.
Мать
Сазанцева (Пудовкина) Ольга Борисовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1992
Отец:
Сазанцев Вячеслав Евгеньевич
Мать:
Сазанцева Ольга Борисовна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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