Рыкова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1860 ст.

Сын: Рыков Ермил Николаевич

Отец ребёнка: Рыков Николай Елпидифорович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Николай Елпидифорович

Смерть
Неизвестно
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