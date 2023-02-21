Рыкова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1860 ст.
Отец ребёнка: Рыков Николай Елпидифорович
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Слободка Огибная Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно