Устюшкина Анастасия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Устюшкина Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1882

Дочь: Устюшкина Варвара Игнатьева

Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич

Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 14.09.1891

Сын: Устюшкин Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Устюшкина Феодора Игнатьева

Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Устюшкина Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Устюшкина Неонилла Игнатьева

Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич

Смерть
Неизвестно

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