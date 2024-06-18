Устюшкина Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1882
Дочь: Устюшкина Варвара Игнатьева
Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Устюшкин Егор (Георгий) Игнатьевич
Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич
Рождение ребёнка
Около 14.09.1891
Сын: Устюшкин Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Устюшкина Феодора Игнатьева
Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Устюшкина Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: Устюшкина Неонилла Игнатьева
Отец ребёнка: Устюшкин Игнатий Никитич
Смерть
Неизвестно