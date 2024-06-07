Гончаренко (Машук) Ксения Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1789
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Василий Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1786 ст.
Дочь: Гончаренко Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
26.03.1789 ст.
Сын: Гончаренко Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
06.05.1795 ст.
Дочь: Гончаренко Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Трофимович
Смерть
После 1789