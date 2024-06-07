Гончаренко (Машук) Ксения Кондратьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко (Машук) Ксения Кондратьевна

Гончаренко (Машук) Ксения Кондратьевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1789

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романенко Кондратий Захарович

Мать: Романенко Мария Кондратьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Василий Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Трофимович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Иван Трофимович

Рождение ребёнка
13.02.1786 ст.

Дочь: Гончаренко Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Трофимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.03.1789 ст.

Сын: Гончаренко Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Трофимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.05.1795 ст.

Дочь: Гончаренко Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Трофимович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1789

Мы используем куки для улучшения работы сайта.