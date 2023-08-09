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Волкова (Бучельникова) Параскева Иванова

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

02.12.1840

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Бучельников Иван Андреев

Мать: не указана

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
23.01.1828

Муж: Волков Феодор Иванов

Рождение ребёнка
10.02.1829

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1829

Сын: Волков Даниил Федоров

Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.12.1830

Дочь: Лукия Федорова

Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1831

Сын: Волков Николай Федоров

Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1833

Сын: Волков Флегонт Федоров

Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1834

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1835

Сын: Волков Спиридон Федоров

Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1839

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1840

Сын: Волков Андрей Федоров

Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.12.1840
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки