Волкова (Бучельникова) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти02.12.1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Бучельников Иван Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1828
Муж: Волков Феодор Иванов
Рождение ребёнка
10.02.1829
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов
Рождение ребёнка
10.12.1829
Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов
Рождение ребёнка
21.12.1830
Дочь: Лукия Федорова
Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов
Рождение ребёнка
28.11.1831
Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов
Рождение ребёнка
07.04.1833
Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов
Рождение ребёнка
21.07.1834
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов
Рождение ребёнка
12.12.1835
Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов
Рождение ребёнка
02.05.1839
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1840
Отец ребёнка: Волков Феодор Иванов
Смерть
02.12.1840
Причина смерти: от чахотки