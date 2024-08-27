Бузинов Кондратий Васильевич
Место рожденияЕльня
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Бузинов Василий
Мать: не указана
Ельня
Рождение ребёнка
Около 1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Бузинов Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Родился в городе Ельня, Смоленской губернии.
Смерть
Около 1925