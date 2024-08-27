Бузинов Кондратий Васильевич Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бузинов Кондратий Васильевич

Место рождения

Ельня

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1891 г.р.

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Бузинов Василий

Мать: не указана

Ельня
Рождение ребёнка
Около 1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Бузинов Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Родился в городе Ельня, Смоленской губернии.
Смерть
Около 1925

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