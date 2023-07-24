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Дейнеко Екатерина Викторовна
Дейнеко Екатерина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.1993
Пол
Женский
Отец
Дейнеко Виктор
Мать
Дейнеко Нина Валентиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1993
Отец:
Дейнеко Виктор
Мать:
Дейнеко Нина Валентиновна
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