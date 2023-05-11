Иванов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иванов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Иванова Александра Митрофановна
Погиб в боях за Сталинград
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Иванова Александра Митрофановна
Пропал без вести на Волховском фронте.
Рождение ребёнка
15.02.1926
Сын: Иванов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Иванова Александра Митрофановна
уч.Крюковск, Зиминский район, Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно