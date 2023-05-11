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Иванов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иванов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Александра Митрофановна

Погиб в боях за Сталинград
Рождение ребёнка
1919

Сын: Иванов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Александра Митрофановна

Пропал без вести на Волховском фронте.
Рождение ребёнка
15.02.1926

Сын: Иванов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Александра Митрофановна

уч.Крюковск, Зиминский район, Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Александра Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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