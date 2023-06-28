Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Из табынской конторы 1739 год
Место жительства
С 1739
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Смерть
1792
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот