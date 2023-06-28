Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванович

Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Из табынской конторы 1739 год
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот
Смерть
1792
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 103 оборот