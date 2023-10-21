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Едрёнкин Александр Петрович

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

10.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Едрёнкин Пётр Дмитриевич

Мать: Едрёнкина Евдокия Георгиевна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
10.06.1905
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Причина смерти: Пожар, сгорел
Похороны
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
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