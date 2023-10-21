Едрёнкин Александр Петрович
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения1890
Дата смерти10.06.1905
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
10.06.1905
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Причина смерти: Пожар, сгорел
Похороны
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд