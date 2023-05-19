Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

06.07.1883

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1883

Отец: Николай

Мать: Евгения

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
1883
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