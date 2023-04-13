(Кочурова) Елисавета Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1846
Дочь: Евдокiя Гаврилова
Отец ребёнка: Кочуров Гаврило Степанов
Рождение ребёнка
12.01.1852
Отец ребёнка: Кочуров Гаврило Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Ксенофонт Гаврилов
Отец ребёнка: Кочуров Гаврило Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Гаврилова
Отец ребёнка: Кочуров Гаврило Степанов
Смерть
Неизвестно