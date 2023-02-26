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Шерстин Роман Егорович

Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Карачаево

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1902 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Шерстин Егор Петров

Мать: ?

Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Карачаево
Военная награда
07.11.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная служба
17.11.1944
Медаль «За отвагу»
Военная служба
Неизвестно
красноармеец
Смерть
Неизвестно
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