Шерстин Роман Егорович
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, с. Карачаево
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Шерстин Егор Петров
Мать: ?
Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Карачаево
Военная награда
07.11.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная служба
17.11.1944
Медаль «За отвагу»
Военная служба
Неизвестно
красноармеец
Смерть
Неизвестно