Мельникова (Монова) Анна Афонасиева
Место рождения
Дата рождения29.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1870
Отец: Монов Афонасий Стефанов
Мать: Монова Агрипена Тихонова
Бракосочетание
28.09.1890
Муж: Семечкин Иван Космин
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1891
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин
Рождение ребёнка
01.02.1893
Сын: Мельников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин
Рождение ребёнка
04.03.1896
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин
Рождение ребёнка
?.06.1900
Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин
Рождение ребёнка
05.04.1902
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин
Смерть
Неизвестно