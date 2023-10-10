Мельникова (Монова) Анна Афонасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова (Монова) Анна Афонасиева

Мельникова (Монова) Анна Афонасиева

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1870

Отец: Монов Афонасий Стефанов

Мать: Монова Агрипена Тихонова

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.09.1890

Муж: Семечкин Иван Космин

Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1891

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Мельников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1896

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.06.1900

Сын: Семечкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1902

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Семечкин Иван Космин

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close