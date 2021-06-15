Трапезникова Елезавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1923
Дата смерти15.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1923
Отец: Рябинин Иван
Мать: Рябинина таисия
Рождение ребёнка
09.12.1945
Сын: Трапезникова Александр Михайлович
Отец ребёнка: Трапезников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1949
Сын: Трапезникова Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Трапезников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1953
Сын: Трапезников Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Трапезников Михаил Иванович
Смерть
15.06.2021