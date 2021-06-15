Трапезникова Елезавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезникова Елезавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1923

Дата смерти

15.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1923

Отец: Рябинин Иван

Мать: Рябинина таисия

Рождение ребёнка
09.12.1945

Сын: Трапезникова Александр Михайлович

Отец ребёнка: Трапезников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1949

Сын: Трапезникова Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Трапезников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1953

Сын: Трапезников Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Трапезников Михаил Иванович

Смерть
15.06.2021
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