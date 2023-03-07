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Мосунова Акулина Антропова

Место рождения

дер. Смирнова, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Смирнова, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Мосунов Григорий (ст) Игнатьев

Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (мл) Иванов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1757

Сын: Мосунов Григорий (мл) Игнатьев

Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (мл) Иванов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Игнатьева

Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (мл) Иванов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосунов Игнатий (мл) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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