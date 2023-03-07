Мосунова Акулина Антропова
Место рождениядер. Смирнова, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Смирнова, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Мосунов Григорий (ст) Игнатьев
Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (мл) Иванов
Рождение ребёнка
До 1757
Сын: Мосунов Григорий (мл) Игнатьев
Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (мл) Иванов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Игнатьева
Отец ребёнка: Мосунов Игнатий (мл) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762