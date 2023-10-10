Липина (Лазарева) Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липина (Лазарева) Евдокия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Поликарп Иванович

Мать: Лазарева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1948

Сын: Липин Александр Викторович

Отец ребёнка: Мигачёв Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мизеева Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Липин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Липин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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