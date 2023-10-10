Липина (Лазарева) Евдокия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарев Поликарп Иванович
Мать: Лазарева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1948
Сын: Липин Александр Викторович
Отец ребёнка: Мигачёв Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мизеева Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Липин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Липин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно