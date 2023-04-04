Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Найденов Александр Григорьевич
Найденов Александр Григорьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1987
Пол
Мужской
Отец
Найденов Григорий
Мать
Прокофьева Татьяна Юрьевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1987
Отец:
Найденов Григорий
Мать:
Прокофьева Татьяна Юрьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия