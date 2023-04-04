Найденов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНайденов Александр Григорьевич

Найденов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1987

Отец: Найденов Григорий

Мать: Прокофьева Татьяна Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close