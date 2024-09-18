Ишков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Сын: Ишков Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Ишкова (Индман) Любовь Айзиковна
Рождение ребёнка
01.03.1976
Дочь: (Ишкова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Ишкова (Индман) Любовь Айзиковна
Смерть
Неизвестно