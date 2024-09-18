Ишков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова (Индман) Любовь Айзиковна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Ишков Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Ишкова (Индман) Любовь Айзиковна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.03.1976

Дочь: (Ишкова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Ишкова (Индман) Любовь Айзиковна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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